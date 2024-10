Nouveau pactole en vue ? La Premier League prend déjà ses renseignements pour l'un des trois meilleurs buteurs de Pro League

Auteur de six buts en dix journées de championnat, Tolu Arokodare affiche des excellentes statistiques, en ce début de saison. Entre les deux mercatos, les prétendants restent à l'affût...

Alors que l'on a passé le cap du tiers de la phase classique disputée, le Racing Genk occupe toujours la tête du championnat, avec trois longueurs d'avance sur l'Antwerp et cinq sur le duo La Gantoise - Anderlecht.

Les Limbourgeois ont, avec les Anversois, la meilleure attaque du début de saison : 21 buts inscrits en 10 matchs. Une statistique à laquelle a déjà bien contribué Tolu Arokodare.

L'attaquant nigérian a planté six buts depuis le début du championnat et trône en tête du classement des buteurs, à la même hauteur que Daan Heymans et Tjarron Cherry.

La route vers la Premier League se dessine-t-elle pour Tolu Arokodare ?

Si le mercato estival ne s'est pas terminé il y a si longtemps et que le mercato hivernal n'est pas encore prêt à débuter, les potentiels prétendants restent très attentifs et prennent déjà leurs premiers contacts.

On apprend d'ailleurs, selon le média nigérian CompleteSports, qu'une formation de Premier League aurait commencé à se renseigner pour Tolu Arokodare : Fulham.

Les Cottagers, avec Rodrigo Muniz, Raul Jimenez et Carlos Vinicius, ne manquent cependant pas vraiment d'un attaquant de pointe, mais là aussi, un départ est peut-être à prévoir en début d'année civile.