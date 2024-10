Une philosophie complètement différente de Brian Riemer : voilà comment David Hubert veut faire évoluer Anderlecht

4207

David Hubert a impressionné depuis le licenciement de Brian Riemer avec un style de jeu plus offensif et d'excellents résultats. Avec 5 points sur 9 en championnat et 6 sur 6 en Europa League, il semble apporter un vent frais à l'équipe. Mais comment souhaite-t-il aller de l'avant, maintenant ?

David Hubert, qui a commencé cette saison avec les U18 et qui a acquis de l'expérience en tant qu'assistant des Futures, souligne que sa vision du football tourne autour de la domination, mais pas seulement en termes de possession de balle. "Le type de football auquel je crois ? C'est être dominant. Par là, je ne veux pas dire avoir la possession stérile du ballon pendant 80% du temps, mais être agressif et offensif dans nos idées et nos intentions", explique-t-il dans un entretien accordé à Mauve TV. Le jeune entraîneur met l'accent sur une approche structurée qui doit être en même temps flexible et dynamique. Il considère que c'est essentiel pour déstabiliser les adversaires. "Presser quand nous voulons presser, mais parfois aussi laisser le ballon à l'adversaire quand nous le voulons", ajoute Hubert. Les jeunes d'Anderlecht auront leur chance avec David Hubert Il n'a pas non plus peur de donner leur chance aux jeunes talents, quelle que soit leur expérience. "Je ne regarde pas l'âge ou l'expérience. Si la qualité est là et le potentiel aussi, un jeune garçon peut rejoindre l'équipe première. L'académie de jeunes est primordiale pour ce club." Avec son premier match officiel en tant qu'entraîneur principal à titre définitif à venir contre la lanterne rouge, le Beerschot, Hubert, qui reconnait qu'il reste encore beaucoup de travail, devra impérativement prendre trois points. "Nous ne sommes certainement pas là où nous voulons être. L'objectif est d'être meilleur chaque jour que la veille. L'idée de remporter des trophées est certainement vivante dans ce club, mais nous ne devons pas être aveugles à tout ce qui doit encore se produire pour atteindre le succès." En tant qu'entraîneur principal, Hubert espère surtout apporter de la stabilité et de la continuité à Anderlecht, quelque chose dont le club a, selon lui, un besoin urgent. "Apporter une direction claire. C'est ce dont le club a besoin", conclut-il.