"C'est un match pour lequel il n'est pas nécessaire de beaucoup motiver les joueurs" : Rik De Mil évoque le derby wallon

Ce dimanche aura lieu le derby wallon entre le Standard de Liège et Charleroi. L'entraîneur carolo, Rik De Mil, a préfacé cette rencontre en conférence de presse.

Un match important sur lequel l'entraîneur avait été alerté dès son arrivée à Charleroi : "On connaît l’importance de ce match pour le club, pour les supporters. Dès mon arrivée, les supporters me l’avaient dit. Après, j’ai connu des derbies à Bruges, donc je sais ce que ça représente. J’ai aussi fait passer le message aux nouveaux joueurs sur l’aspect mental qu’il peut y avoir autour de ce match, qu’on doit être prêts à réagir selon les événements."

"C’est un match pour lequel il n’est pas nécessaire de beaucoup motiver les joueurs. On est footballeur ou entraîneur professionnel pour vivre ce genre de moments. Toutefois, même si on a parlé de l’aspect mental, je n’ai pas non plus changé ma manière de travailler à l’approche de ce match," écrit Sudinfo.

L'efficacité

L'efficacité offensive sera également une clé du choc wallon. Charleroi manque cruellement de cela en ce moment : "On doit être plus précis sur les dernières passes, les centres. On fait de bonnes choses, mais on doit être meilleurs dans la dernière partie du terrain. On ne s’attend pas à ce que le Standard joue uniquement en bloc bas, parce qu’à domicile, dans un tel match, et alors qu’il joue plus haut ces dernières semaines, il pourrait être plus haut."

"Mais notre jeu le fera peut-être reculer, et on doit alors être prêts à trouver la solution pour casser ce bloc. Il n’y a pas eu assez de qualité à ce niveau contre Dender, mais cela peut aussi être la forme du jour. On a travaillé là-dessus. On sait qu’on doit être plus efficaces, c’est un point de travail. Il s’agira aussi de garder notre bonne organisation défensive."