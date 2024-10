Ivan Leko revient sur la situation compliquée d'Arnaud Bodart au Standard : "Nous devons protéger le groupe et assurer un climat sain"

Arnaud Bodart ne reçoit toujours pas de temps de jeu, au Standard. Le portier voulait partir pendant l'été, mais n'a jamais eu d'offre intéressante sur la table.

La situation n'est facile pour personne. Ni pour Arnaud Bodart, ni pour le Standard, ni pour Ivan Leko. Le portier souhaitait quitter Sclessin lors du mercato estival, mais n'a jamais reçu d'offre intéressante.

C'est donc Matthieu Epolo qui garde les cages des Rouches. "Arnaud s'entraîne avec le groupe. Mais dès que l'on commence la préparation du match, il part en séance individuelle" a détaillé Ivan Leko au micro de Het Laatste Nieuws.

Ce n'est pas réellement Ivan Leko qui a décidé d'écarter Arnaud Bodart. Le club, pendant l'été, avait promis une place de titulaire à Matthieu Epolo. "Bodart voulait partir cet été, ce qui n'est pas illogique après six saisons passées au club, mais le marché des gardiens n'a jamais décollé."

"Ensuite, en tant que staff, il faut protéger le groupe et assurer un climat sain. Je me rends compte que la situation est très difficile pour Arnaud Bodart" a détaillé Ivan Leko, conscient que moins le gardien joue, moins il recevra d'offres lors des prochains mercatos.

Même la prestation ratée d'Epolo à Anderlecht n'a pas changé les plans du T1. "Bodart était le capitaine et a tout joué, mais notre communication à ce sujet a été claire et limpide. Ce ne serait pas bon de remettre Epolo sur le banc maintenant. Et il ne faut pas oublier qu'il compte déjà six clean-sheets depuis le début de la saison" a conclu Ivan Leko.