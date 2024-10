"Qu'est-ce que je peux faire de plus ?" : Maxim De Cuyper interrogé sur ses lacunes...

Maxim De Cuyper performe bien avec le Club de Bruges. Cependant, le Diable Rouge a encore un point à améliorer...

Maxim De Cuyper affrontera à nouveau son ancien club, Westerlo, ce samedi, une rencontre toujours spéciale pour le latéral, qui y a passé de belles années avant de revenir au Club de Bruges.

Depuis, sa carrière a rapidement progressé. Il s'est imposé comme titulaire au sein du club brugeois et, l'été dernier, il est même devenu Diable Rouge.

Cependant, De Cuyper a encore un point majeur à travailler : sa défense. En tant que joueur très porté sur l'attaque, il en connaît la raison.

"Jusqu'à mes 15 ans, j'étais attaquant gauche. Cela a forcément eu un impact", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Je sais que c'est mon plus grand axe d'amélioration. Et je fais tout ce que je peux, croyez-moi. Je regarde beaucoup de vidéos, je travaille dur à l'entraînement... Qu'est-ce que je peux faire de plus ?"

"Si je compare mes performances actuelles à celles d'il y a trois ans, c'est le jour et la nuit. Vous auriez dû me voir défendre à l'époque. (rit) J'espère que dans trois ans, ce sera encore bien mieux", conclut-il.