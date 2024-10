Un ancien espoir du Standard s'affirme de plus en plus à Malines : "Je ne savais pas tout de suite si je devais entrer au jeu"

Besnik Hasi a la ferme intention de veiller à ce que tout le monde reste sur le qui-vive à Malines. Même Bilal Bafdili, parfaitement monté au jeu, a été rappelé à l'ordre.

Malines a eu du mal à l'allumage face à Courtrai. Mais l'ouverture du score juste avant la pause a libéré tout le monde. Les hommes de Besnik Hasi l'ont finalement emporté 3-0. De quoi ravir l'entraîneur albanais.

"En seconde mi-temps, nous avons été beaucoup plus dynamiques, nous avons mis des joueurs entre les lignes et trouvé des espaces dans la surface. Je tiens à féliciter mon groupe, car même les nouveaux arrivants gèrent bien les choses en termes d'automatismes. C'est une bonne chose, sachant que nous avons encore des blessés en défense" explique Hasi.

Offensivement, Bilal Bafdili (20 ans) se manifeste de plus en plus. Le milieu offensif a remplacé Kerim Mrabti en première mi-temps et a marqué en seconde. Avant la trêve, il avait déjà scoré en sortant du banc contre Louvain.

Bafdili, un nom à suivre dans les prochaines semaines

"C'est un jeune joueur, il ne fait pas tout parfaitement non plus. À un moment donné, il était en train de dormir. C'est un point sur lequel il doit travailler. Nous avons des gars avec énormément de qualités à ces postes, il y a une concurrence énorme" le prévient Besnik Hasi.

Bafdili est arrivé à Malines à 16 ans en provenance du Standard. Le natif de Charleroi a été formé à Liège pendant un an, fréquentant également les centres de formation de Beveren et de l'AFC Tubize.

Il n'est pas monté au jeu dans des conditions faciles : Mrabti a été évacué après une collision avec le gardien Patirk Gunnarsson. Une première IRM a révélé que Mrabti s'était cassé une côte. Par crainte d'un pneumothorax, le Suédois a passé la nuit à l'hôpital. "C'était un peu compliqué, car je ne savais pas tout de suite si je devais entrer en jeu ou pas" se remémore Bafdili.