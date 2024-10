🎥 Jelle Vossen honoré pour un match qu'il n'a finalement pas joué : "Hans Vanaken ne saura pas venir toutes les semaines"

Le match d'hier contre les Francs Borains aurait pu être une belle fête pour Jelle Vossen. Mais c'était sans compter sur les choix tactiques de l'entraîneur Sven Vandenbroeck.

Hier, Zulte Waregem a mis les petits plats dans les grands pour rendre hommage à Jelle Vossen, qui devait disputer face aux Francs Borains le 600e match de sa carrière. Le Essevee avait ainsi invité ses proches et son grand ami Hans Vanaken le fêter au coup d'envoi.

👏 | Jelle Vossen viert zijn 6️⃣0️⃣0️⃣ste wedstrijd met zijn vriend Hans Vanaken! ❤️ #ZWARFB pic.twitter.com/C8QQM7vZNK — DAZN België (@DAZN_BENL) October 26, 2024

Petit bémol : Vossen était réserviste...et n'a même pas décollé du banc. Une situation étrange pour l'ancien Diable Rouge, dont le compteur est donc resté bloqué à 599 matchs.

Tous les regards se dirigeaient donc vers Sven Vandenbroeck. L'entraîneur se justifie auprès du Nieuwsblad : "La décision de le mettre sur le banc était purement tactique. Je voulais plus de pressing et c'est pourquoi j'ai pensé que Joseph Opoku était un meilleur choix. Il l’a d'ailleurs bien fait pendant une heure".

Pas de place pour le sentimental

"Apparemment, le club préparait cela depuis un moment, mais je n'en ai entendu parler que mercredi et j'avais alors déjà terminé ma préparation tactique. La direction a décidé de maintenir tout cela, car Hans Vanaken ne saura pas se libérer toutes les semaines" poursuit-il.

En menant 2-0, Zulte Waregem aurait pu s'offrir un scénario propice à faire monter sa star, mais l'exclusion de Laurent Lemoine n'était pas favorable à l'adjonction d'un attaquant supplémentaire : "C'est évidemment difficile pour lui, mais il faut relativiser. Parfois, il faut penser à l'intérêt de l'équipe". Pour un peu plus plomber l'ambiance, les Francs Borains sont revenus à 2-2 et Zulte Waregem a vu le RWDM revenir à hauteur en tête du classement.