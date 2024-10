Une (très) grosse question en défense : découvrez la composition probable du Standard pour le déplacement à l'Antwerp

En raison des nombreuses absences, la défense centrale du Standard est en chantier. Ivan Leko va devoir poser un choix important et prendre une décision délicate pour le déplacement à l'Antwerp, programmé ce dimanche.

Dans le cadre de la 12e journée de Jupiler Pro League, le Standard se déplacera à l'Antwerp, ce dimanche. Une rencontre pour laquelle une grosse question se pose : qui Ivan Leko alignera-t-il en défense ?

Devant Matthieu Epolo, Bosko Sutalo et Ibe Hautekiet seront titularisés. Mais, pour la place à côté d'eux, Nathan Ngoy et Boli Bolingoli sont blessés, tandis que David Bates et Souleyman Doumbia sont très incertains. Le T1 croate pourrait prendre un risque avec l'un de ces deux joueurs, ou faire un choix entre Lucas Noubi, Alexandro Calut et Henry Lawrence, qui avait terminé en défense centrale contre Charleroi. Sur les côtés, Ilay Camara et Marlon Fossey n'ont pas de raison de ne pas enchaîner.

Un compartiment offensif inchangé à l'Antwerp

Au milieu de terrain, le capitaine Aiden O'Neill sera évidemment reconduit, tandis qu'Isaac Price a repris confiance lors de la dernière trêve internationale en inscrivant un triplé et devrait toujours l'accompagner. Avec, devant eux, un Marko Bulat dont les phases arrêtées pourront, et devront faire la différence contre une équipe de l'Antwerp qui détient la meilleure défense du royaume.

Devant, Ivan Leko l'a déjà dit et répété, le duo Andi Zeqiri - Dennis Eckert Ayensa est son duo titulaire, lorsque les deux joueurs sont fit. Puisque c'est le cas, ce seront bien eux qui seront chargés d'inscrire l'un ou l'autre but à Senne Lammens.

La composition probable du Standard : Epolo, Camara, Calut (Noubi, Lawrence,...), Hautekiet, Sutalo, Fossey - O'Neill, Price, Bulat - Zeqiri, Eckert Ayensa.