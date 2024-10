Genk déjà favori au titre ? La réponse pleine de flegme de Thorsten Fink

La saison se déroule jusqu'à présent à merveille pour le KRC Genk sous la direction du nouvel entraîneur Thorsten Fink. Il réalise une excellente série avec les Limbourgeois et son équipe est ainsi en tête du classement avec cinq points d'avance.

Il y a déjà des analystes qui soulignent que le KRC Genk pourrait bien être le favori pour le titre cette saison. Non seulement parce qu'ils sont actuellement en tête, mais aussi parce que de grands concurrents comme le Club de Bruges, Anderlecht et Gand ont également des matches à jouer en Europe.

Ne pas s'emballer trop vite ?

Thorsten Fink lui-même n'a pas hésité à admettre que cela peut effectivement aider d'avoir parfois plus de temps de préparation entre les matchs. De fait, cette saison, le fait que Genk ne participe pas à une compétition européenne peut constituer un avantage.

Cependant, à travers les paroles de l'entraîneur allemand, Genk ne veut pas s'emballer trop vite. "Nous contrôlions le match contre Gand et avons livré l'une de nos meilleures performances de la saison jusqu'à présent."

Poursuivre sur la lancée

"Nous voulons continuer sur cette lancée et poursuivre ce que nous avons commencé. Notre objectif est de récolter le plus de points possible avant la trêve hivernale."

"C'est tout, nous voulons le faire avec du beau football et rendre les supporters heureux. Parfois, nous perdrons encore", a déclaré l'entraîneur de Genk. Mercredi soir, un match de coupe contre Beveren est déjà au programme.