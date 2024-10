La RAAL veut croire à l'exploit en Coupe de Belgique : "L'écart est plus petit que les autres années..."

La RAAL de La Louvière joue ce mercredi en 16e de finales de la Coupe de Belgique face au KV Malines.

Place à la Coupe de Belgique ce mercredi pour la RAAL. Les Louvièrois joueront face à une équipe de Pro League, le KV Malines.

Un adversaire qui semble un peu plus à leur portée que les années précédentes. En effet, la RAAL s'était heurté à Anderlecht ou l'Antwerp.

Pas de raison, cependant, de se croire trop beau. Si la RAAL passe en 8e de finales de la compétition, ce sera évidemment un exploit.

"Contrairement aux autres années, ce n’est pas un match de gala comme Antwerp ou Anderlecht. On se fera évidemment plaisir dans ce beau stade avec ce public, mais nous sommes deux équipes pro qui vont pour la gagne. Même si nous jouons dans une division différente, la Coupe est faite de surprises et de rêves", a déclaré le joueur Fadel Gobitaka en conférence de presse, relate le compte X (ex-Twitter) du club.

"L’écart entre la RAAL et notre adversaire est plus petit que les autres années, mais Malines reste une équipe au top et la meilleure attaque de D1A. Soyons conscients de la réalité mais aussi de nos propres qualités !", a prévenu le coach Frédéric Taquin.