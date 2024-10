Bart Verhaeghe nomme... son fils au CA du Club de Bruges : "Mais je connais ma place"

Lukas Verhaeghe, fils du propriétaire de Bruges Bart Verhaeghe, siège depuis peu au conseil d'administration du Club. À l'âge de 25 ans, il assume ainsi un rôle important chez le champion au titre...

«Le fait que mon père m'ait demandé de rejoindre le conseil d'administration est un signe qu'il n'a pas l'intention de vendre rapidement le Club de Bruges», déclare Lukas Verhaeghe dans KVW. Bien qu'il se sente encore hésitant à l'idée remplir les grandes chaussures de son père, il a hâte d'apprendre et de contribuer à l'avenir du Club.

Lukas est familiarisé avec le club, tant sur le terrain qu'en coulisses. Dans sa jeunesse, il travaillait déjà pendant les vacances pour Pascal Plovie, un ancien joueur et membre du staff du club. «À l'âge de 13 ans, je nettoyais déjà les chaussures de mes idoles et j'aidais dans le vestiaire», raconte-t-il.

Plus tard, il a effectué un stage non rémunéré dans presque tous les départements du FC Bruges, du merchandising à la formation des jeunes en passant par le département juridique. «J'ai appris à connaître les gens, et surtout : les gens m'ont connu, en tant que Lucas, pas seulement comme le fils du propriétaire», dit-il.

Une des responsabilités de Lukas est son travail en tant que responsable du recrutement. Il se concentre sur le repérage et le suivi des talents à l'échelle mondiale. «Si un jeune joueur se démarque, par exemple un jeune de 16 ans en Argentine ayant déjà disputé quelques matchs avec Boca Juniors, je vais enquêter sur ses antécédents. Quel est son entourage? Qui est son agent? Ce genre de choses», explique-t-il. «Souvent, j'envoie un message avant un match important ou nous l'invitons pour une visite d'introduction.»

Le jeune Verhaeghe sait qu'il est parfois scruté avec un œil critique en raison de son lien familial avec le président. Mais il est convaincu que ses antécédents et son expérience au sein du club donnent confiance à ses collègues. «Le fait d'avoir effectué un stage d'un an dans chaque département a été utile. J'ai toujours dit : «Je viens pour apprendre et poser beaucoup de questions, parfois critiques, parfois stupides.» Je ne pense pas que quelqu'un me voit comme un fardeau.»

Dans le conseil d'administration, Lukas siège à côté de son père, mais il est principalement là pour acquérir de l'expérience et apprendre. «Je suis au CA seulement depuis le début de mai et le conseil ne s'est réuni qu'une fois depuis lors. On discute des affaires en cours au Club, à la fois sportives et commerciales. S'ils me demandent mon avis, je le donnerai, mais je connais ma place. Encore une fois, je suis là principalement pour apprendre.»