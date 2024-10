La très bonne affaire du Club de Bruges : ce transfert pourrait rapporter plus...que Skov Olsen !

Le Club de Bruges a réalisé un bon transfert avec Christos Tzolis. Le Grec a tout pour devenir un joueur clé de la Jupiler Pro League. Et il pourrait valoir plus...que Skov Olsen.

C'est une déclaration qui ne sera probablement pas soutenue par tout le monde. Andreas Skov Olsen a en effet déjà montré beaucoup plus et est incontestablement l'un des meilleurs footballeurs qui évoluent en Belgique. Et pourtant... Le Danois choisit ses matchs et peut parfois être assez invisible s'il n'est pas vraiment motivé.

Affaire en or

Il choisit également ses moments. Ce n'est pas un ailier qui parcourt constamment sa ligne. Et c'est là que réside la grande différence avec son compère de l'autre côté. Christos Tzolis est un travailleur, mais un travailleur qui va toujours en profondeur et choisit toujours l'action. Il apporte une profondeur que l'on n'avait pas vu chez Club depuis Nusa ces dernières années.

Le jeune joueur de 22 ans, Tzolis, a laissé derrière lui des statistiques fantastiques dans ses anciens clubs. 24 buts et 10 passes décisives en 37 matchs pour le Fortuna Düsseldorf, 17 buts et 10 passes décisives en 57 matchs pour le PAOK alors qu'il n'avait que 18 ans. Ce sont des chiffres impressionnants.

Club a donc déboursé 6,5 millions d'euros pour le convaincre, en lui permettant de jouer en Ligue des Champions. Plusieurs clubs allemands, mais aussi le Sporting Lisbonne et le FC Porto ont été devancés. Il peut donc être considéré comme une affaire, car Norwich avait payé 11 millions pour lui en 2021.

Ce que fait Tzolis n'est pas spectaculaire, mais c'est direct. Il va tout droit vers le but. Avec sa vitesse et sa silhouette imposante, il met la plupart des défenseurs à l'épreuve et possède un très bon tir : précis et puissant. Si on lui passe encore un peu plus le ballon, ses statistiques augmenteront de manière exponentielle.

Qualités défensives et intelligence

Mais pourquoi pourrait-il rapporter davantage avec sa valeur marchande actuelle de 12 millions que les 18 millions auxquels Skov Olsen est actuellement estimé ? Pour ses qualités défensives.

Tzolis travaille pendant 90 minutes et ne laisse jamais son opposant s'échapper. Dans le football moderne, cela est très apprécié. Surtout parce qu'il a la condition physique pour tenir les 90 minutes pleinement. De plus, il a aussi l'intelligence de savoir quand changer de position.

Contre Anderlecht, il a semé la confusion dans la défense en apparaissant à droite et au centre. Ces qualités doivent être exploitées davantage par le Club de Bruges, mais nous osons déjà dire que ce transfert était une réussite totale.