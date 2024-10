Un futur Diable Rouge plein d'ambition : "Je rêve... d'être Neymar"

Mika Godts est en grande forme cette saison avec l'Ajax Amsterdam. Avant le "Klassiek" contre Feyenoord, il est revenu sur son évolution.

La saison passée, l'Ajax avait été humilié au Kuip, prenant un score de tennis (6-0). “Il ne faut pas oublier ses cicatrices”, déclare Mika Godts à ce sujet dans Het Parool. Cette saison a commencé de manière très prometteuse pour le jeune belge. L'ailier, arrivé à l'Ajax début 2023, a progressé rapidement et est impliqué dans 10 buts cette saison.

“Je sens que je deviens de plus en plus expérimenté”, explique-t-il. “Un simple dribble ne suffit plus. Je suis encore jeune, mais je réalise qu'en tant qu'ailier, je dois fournir des passes décisives et marquer des buts.” Sous la direction de l'entraîneur Francesco Farioli, il dispose de beaucoup de temps de jeu pour continuer à faire ses preuves.

L'arrivée de Godts à l'Ajax a été marquée par des hauts et des bas, tant individuellement que collectivement. Avec le départ de concurrents tels que Carlos Forbs et Steven Bergwijn, il a désormais conquis une place de titulaire en tant qu'ailier gauche.

“Je ne me focalise pas vraiment là-dessus. Bien sûr, lorsque des concurrents partent, on sait qu'on aura plus d'opportunités, mais ce n'est pas quelque chose que je souhaitais. Steven et Carlos étaient des joueurs avec qui je m'entendais bien”, raconte-t-il.

L'international U21, qu'on devrait bientôt retrouver chez les Diables Rouges, a également un modèle prestigieux. “J'ai toujours regardé Neymar. Pour moi, c'est le meilleur ailier gauche de tous les temps. En fait, je veux être comme lui. Le Neymar sur le terrain du moins. Pour ce qui est de sa vie en dehors, je laisse ça de côté”, plaisante le talent de l'Ajax.