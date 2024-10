Un joueur du Standard fait officiellement une demande bien spécifique

Ne dites plus Dennis Eckert Ayensa : désormais, l'attaquant du Standard s'appellera Ayensa. Le club a fait la demande de manière officielle.

Le sujet avait déjà été amené sur la table lorsque Dennis Ayensa (27 ans) évoluait à l'Union Saint-Gilloise. Quel nom de famille fallait-il utiliser ? Bien souvent, les deux étaient donnés à la suite, et c'est même plus souvent le nom Eckert qui était employé au moment d'évoquer l'ex-Unioniste.

Né à Bonn, en Allemagne, Dennis Ayensa ne souhaite cependant plus que la partie "germanique" de son nom - Eckert - soit employée. Il l'avait déjà fait savoir, sans insister, alors qu'il portait encore le maillot unioniste.

Cette fois, la demande a été effectuée officiellement par le Standard. L'attaquant germano-espagnol sera nommé Dennis Ayensa dans toutes les communications effectuées par le club (qui l'appelait Dennis Eckert Ayensa depuis sa signature). La presse a été priée de respecter cette demande du joueur.

Une demande tout à fait compréhensible, et dont acte : Dennis Ayensa sera donc nommé sous ce nom, et non plus Eckert, sur nos sites.