Voilà pourquoi Jesper Fredberg a pris la porte : Wouter Vandenhaute s'explique

Jesper Fredberg n'a pas satisfait aux exigences lors du mercato estival précédent, et a fini par en payer le prix quelques semaines après son ami Brian Riemer. Wouter Vandenhaute a donné des explications assez précises.

Wouter Vandenhaute a toutefois parlé d'une "responsabilité partagée" pour le mercato estival du RSCA, mais a rappelé que le budget aurait pu être dégagé pour faire mieux que ce qui a été proposé par Jesper Fredberg.

"Les moyens étaient là", a déclaré Vandenhaute. "Cependant, il fallait aussi créer un budget. Des joueurs devaient être vendus. J'en ai discuté en détail avec Olivier. Il y a des budgets, mais ils dépendent également des ventes. Tout le monde sait que cela a mal tourné", regrette-t-il.

"C'était aussi en partie à cause des circonstances. L' 'arrêt Diarra' a également joué un rôle important dans les esprits. Mais le plan que nous avions n'a pas été mis en œuvre. Si vous voulez réaliser des budgets, il y a un côté recettes et un côté dépenses."

Du côté des ventes, Zeno Debast a rapidement quitté le Sporting, mais des joueurs comme Ashimeru, Amuzu, Verschaeren ou encore Dreyer, pour lesquels des offres auraient pu être acceptées, n'ont pas bougé.

Anderlecht n'est pas riche, mais...

Vandenhaute a souligné à nouveau qu'il n'y aura pas de dépenses immodérées lors du mercato suivant. "Nous sommes de nouveau en bonne santé et c'est une grande différence par rapport à mon arrivée. Geert Duyck, Marc Coucke et moi-même avons fourni d'énormes efforts."

"La santé financière d'un club provient surtout des performances sportives. Au cours des quatre dernières années, nous avons acheté pour un total de 52 millions et vendu pour 144 millions. Nous ne sommes pas un club riche, les dirigeants du volet sportif le savent aussi. Et Olivier veut vraiment relever ce défi."

Travailler avec un budget réduit ne fait en effet pas peur au nouveau directeur sportif du club, qui l'a assuré : "Faire avec un budget est l'une de mes spécificités. À Montréal, nous avons terminé 2e de notre Conférence avec le second plus petit budget", pointe Olivier Renard.

Wouter Vandenhaute a conclu : "Nous n'avons pas fait un mauvais mercato, mais j'en attendais plus. Je ne suis cependant pas d'accord avec l'analyse selon laquelle l'effectif serait plus faible que la saison dernière. Nous avons eu beaucoup de malchance avec Thorgan et Jan. L'équipe peut collectivement mieux faire que ce qu'elle a montré à Bruges. Ce n'était pas représentatif de la différence entre les deux clubs actuellement".