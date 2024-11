Superbe soirée pour ce joueur de l'Union : "Un rêve qui se réalise !"

L'Union avait bien besoin d'une victoire après ses récents déboires en championnat et en Europa League. C'est chose faite, avec un score de 0-3 infligé à Eupen.

Si Promise David et Elton Kabangu se sont donnés un beau boost en marquant ce mercredi, un autre attaquant a quant à lui vécu une soirée qu'il n'oubliera pas de sitôt.

Christian Makaté (22 ans), appelé en provenance du noyau U23 pour cette rencontre, a en effet vécu sa grande première avec l'équipe A.

Monté à l'heure de jeu, Makaté a ensuite été salué par les supporters. "Je me sens bien. J'ai ressenti la belle ambiance mise par les suppporters. Ils m'ont soutenu dès le premier jour", a-t-il déclaré en après-match.

"Je suis maintenant avec l'équipe première. C'est un rêve qui se réalise. Je suis si content de jouer avec ces joueurs incroyables. C'est difficile de jouer à ce niveau, mais je suis heureux de l'avoir fait."

🥹 First game with the first team for our youngster Cristian Makaté ! Congrats Cristian, the best is yet to come. 💪 pic.twitter.com/ufLfcXTBHu