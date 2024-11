L'arbitre désigné pour Bruges - Aston Villa rappellera de bons souvenirs aux supporters... du Standard, de moins bons aux Diables

Mercredi, le Club de Bruges accueillera Aston Villa en Ligue des Champions. L'Allemand Tobias Stieler arbitrera la rencontre.

L'UEFA a désigné un arbitre expérimenté pour le match du Club de Bruges contre Aston Villa. A 43 ans, Tobias Stieler compte plus de 40 rencontres européennes à son actif.

Cela l'a déjà amené à croiser la route de plusieurs clubs belges, notamment le Club de Bruges à deux reprises. Il avait ainsi sifflé les Blauw en Zwart lors du match accroché contre le Real Madrid en 2019 (défaite 1-3, Zinédine Zidane était encore l'entraîneur madrilène, Courtois était sur le banc) ainsi que lors d'un tour préliminaire contre le LASK Linz.

Les Diables le connaissent également

Monsieur Stieler a également croisé la route de Genk (1-1 contre le Besiktas) et du Standard. Les Rouches en conservent un meilleur souvenir : l'arbitre allemand avait accordé le penalty permettant à Renaud Emond d'égaliser contre l'Ajax il y a un peu plus de six ans en Europa League (2-2 après avoir été mené 0-2).

En ce qui concerne les Diables Rouges, le bilan est un peu plus mitigé : Tobias Stieler a dirigé une victoire contre la Norvége lors d'un match amical contre la Norvège avant l'Euro 2016, mais aussi une défaite 2-1 en Angleterre dans le cadre de la Ligue des Nations, ainsi que le revers en France en septembre dernier.