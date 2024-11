Le Standard de Liège à l'honneur pour un prix prestigieux ?

Deux clubs liégeois sont nominés pour remporter les Come Together Awards. Le Standard de Liège est de la partie.

Connaissez-vous les Come Together Awards ? C'est un prix qui récompense les équipes qui ont pour ambition d'éliminer toutes formes d'inégalités dans le football, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

En juillet dernier, tous les clubs de football et de futsal du pays, qu'ils soient professionnels, amateurs, masculins ou féminins, ont été sollicités. Mais, seuls huit projets ont été nominés dans différentes catégories, dont deux liégeois.

Le premier à avoir été retenu est le Frater Futsal dans la catégorie du football amateur. Parmi les projets sociaux de cette initiative, on trouve le soutien à des footballeurs au Bangladesh, des journées intergénérationnelles en maisons de retraite et des activités pour les personnes malvoyantes.

Le Standard de Liège nominé

Un deuxième club a été retenu. Et il n'est pas des moindres. En effet, le Standard de Liège a été repris avec son projet Duo-Kick-Off en collaboration avec l'AVIQ et le Fan Coaching de la Ville de Liège. Dans son centre d’entraînement, le club accueille des personnes en situation de handicap mental et/ou physique et les initie au football par des ateliers avec de nombreux exercices de psychomotricité.

"On a pu accueillir près de 180 personnes en situation de handicap. Certaines viennent de résidences situées à Mons et même au niveau de la frontière française ! On a de très bons retours et de plus en plus d'associations nous contactent pour participer à cette initiative", explique Bruno Ceccato, CSR Officer au Standard de Liège, au micro de L'Avenir.

Un jury composé de personnalités bien connues, avec notamment Thierry Witsel, Kassandra Missipo ou encore Arthur Theate, sélectionnera les lauréats des Come Together Awards. Les gagnants seront annoncés le vendredi 15 novembre au Proximus Basecamp à Tubize.