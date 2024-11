Scénario fou : la RAAL pensait arracher le leadership de la Challenger Pro League mais encaisse dans les derniers instants, trois équipes en tête !

Montagnes russes émotionnelles au Gaverbeek ! Zulte Waregem et la RAAL se sont livrés un sacré duel, qui a vu l'Essevee l'emporter pour rester dans le trio de tête.

La défaite en dernière minute du RWDM au FC Liège vendredi a redistribué les cartes en tête de la Challenger Pro League. Ainsi, un seul point pris au Gaverbeek suffisait à la RAAL pour prendre seule la tête du championnat.

Mais une victoire de Zulte Waregem permettait également aux Flandriens de rejoindre le peloton de tête, et c'est exactement ce qui s'est passé ce dimanche. C'est Jelle Vossen qui s'est imposé comme le héros de Zulte en fin de rencontre, après avoir loupé l'immanquable avant la mi-temps.

En seconde période, Zulte Waregem ouvrait d'abord le score via son vétéran (49e, 1-0), bien lancé par Tanghe en profondeur. Il pensait même déjà faire le break à l'heure de jeu, mais son but était annulé pour hors-jeu.

La RAAL pensait alors en profiter : à la 88e minute, Owen Maes plonge le Gaverbeek dans la stupeur en égalisant sur un magnifique coup-franc direct (1-1). La Louvière comptait virtuellement 24 points, le RWDM 23 et Zulte Waregem 21 à cet instant.

Mais dans les arrêts de jeu, revoilà Jelle Vossen : l'ex-Diable Rouge, qui fêtait récemment ses 600 matchs en carrière, rappelait qu'à 35 ans, il était toujours l'un des joueurs les plus opportunistes de notre football et inscrivait son 6e but de la saison (2-1). Le RWDM, Zulte Waregem et la RAAL sont ex-aequo en tête !