🎥 Quand Promise David enrhume toute la défense du leader de Pro League : le superbe but de l'Union qui est passé inaperçu ce week-end

L'Union Saint-Gilloise s'est largement imposée ce dimanche face au KRC Genk (4-0). Une démonstration face au leader de Pro League, qui fait le plus grand bien aux Unionistes.

L'Union avait désespérement besoin d'un match référence, une victoire sur laquelle se reposer et surtout se rassurer après un début de saison très compliqué.

Le moment est enfin arrivé ce dimanche, avec une éclatante victoire 4-0 face au leader de la Pro League, le KRC Genk. Les hommes de Sébastien Pocognoli ont livré une prestation sérieuse et certains d'entre eux se sont libérés.

C'est le cas de Promise David, qui a inscrit un doublé. L'attaquant nigérian avait pourtant manqué beaucoup de choses en première mi-temps.

"On a été patients avec lui, et cela commence à payer tout doucement. Même aujourd'hui, il a eu des moments très moyens. Mais on a montré de la patience, et là...il marque !", s"était réjoui Pocognoli en conférence de presse d'après-match.

Buteur en fin de première mi-temps sur un assist de Loic Lapoussin, David a ensuite marqué le 4-0 d'un superbe enchainement. La défense de Genk doit encore se demander ce qu'il s'est passé...