Ce club belge se dresse contre la presse belge et réagit fermement : "Une intox, cherchant seulement à créer la sensation !"

C'était une journée difficile pour le KMSK Deinze. Ils ont subi un retrait de points en Challenger Pro League et selon certaines sources, les joueurs auraient fait grève pour exercer une pression sur les nouveaux propriétaires.

Il y a quelques semaines, la fin de KMSK Deinze semblait proche, mais un repreneur a finalement été trouvé. Le 12 novembre, la Commission de licence s'est réunie sur ce sujet et a décidé d'une déduction de points.

Entre-temps, des rumeurs ont également circulé selon lesquelles les joueurs feraient grève pour exercer une pression sur les nouveaux propriétaires. KMSK Deinze a réagi fermement dans un communiqué de presse.

"Le KMSK Deinze souhaite réagir à un article publié dans Het Laatste Nieuws intitulé : 'Les joueurs de Deinze font grève car le nouveau repreneur ne paie pas, une pénalité de points est imminente.' ", explique le communiqué.

"Le club souligne que tous les joueurs étaient présents aujourd'hui et ont suivi un entraînement individuel, après deux jours de congé après le match nul contre Lommel. Demain, une séance d'entraînement régulière est prévue et jeudi un match amical contre le Cercle de Bruges. Ainsi, le club, les joueurs et le staff continuent de s'entraîner et de travailler de manière professionnelle."

"Nous trouvons regrettable que cet 'infox' ait été publié dans le seul but de susciter de la sensation et de déstabiliser davantage le club en cette période difficile, malgré la nouvelle positive d'une reprise et de nouveaux investisseurs."