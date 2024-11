Drame pour ce club belge, qui perd l'une de ses plus grandes icônes

OHL pleure la disparition de son premier président, Heni Kumps. L'ancien président est mort à l'âge de 72 ans.

Kumps a été président des Diables Noirs d'Oud-Heverlee au début des années 1990. Le club a grimpé les échelons, passant de la 2e division provinciale à la 3e division nationale.

Ensuite, il a été nommé premier président du nouvel OHL, en 2002. En 2005, il a assisté à la montée du club en D2 nationale.

En 2009, il a été nommé président d'honneur, deux ans avant l'accession du club louvaniste à l'élite du football belge.

"C'est avec une grande tristesse que l'OH Leuven a appris le décès du premier président de l'OH Leuven, Henri Kumps", a annoncé OHL ce jeudi par voie de communiqué, décrivant Kumps comme une "icône" du club.

