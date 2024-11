A l'entraînement avec un club de neuvième division...mais de retour en équipe nationale : la saison folle de l'ancien capitaine de Charleroi

Marco Ilaimaharitra est toujours sans club. La situation s'éternise et commence à lui peser.

Quand son contrat n'a pas été renouvelé à Charleroi, Marco Ilaimaharitra s'attendait sans doute à retrouver plus rapidement chaussure à son pied. En pleine possession de ses moyens à 29 ans, capitaine en D1A, international malgache : son CV aurait dû lui permettre de rebondir.

Mais à la mi-novembre, le milieu de terrain n'a toujours pas retrouvé de club, malgré certaines discussions. Pour palier le manque de rythme, il est retourné en Alsace.

Le natif de Mulhouse entretient sa forme avec un club local de neuvième division. Assez paradoxalement, c'est depuis qu'il se trouve dans cette situation qu'Ilaimaharitra a retrouvé le chemin de la sélection.

Retrouver un club grâce à l'équipe nationale ?

Il n'avait plus été appelé depuis un an avec Madagascar (ou plutôt : il avait refusé une sélection) et a fait son retour en octobre. Et pas pour faire nombre : lors du dernier match de qualification pour la CAN disputé hier contre la Tunisie, il a disputé les 90 minutes.

Sans Loïc Lapoussin (pas retenu), Madagascar s'est incliné 2-3. On notera que l'ouverture du score tunisienne est l'oeuvre d'Hamza Rafia, un milieu de terrain qui n'avait pas réussi à s'imposer au Standard lors de la saison 2021/2022 et qui est aujourd'hui titulaire en Serie A, à Lecce.