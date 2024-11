Encore très critiqué, Noa Lang en a plus qu'assez : "Ces commentaires, ce sont juste des conneries"

Noa Lang a souvent été décrit comme un bad-boy. Le Néerlandais ne cesse de plaider le contraire, et remet aussi en cause les critiques à son égard en raison de quelques pépins physiques récents.

Selon une grande partie de ses (anciens) coéquipiers, Noa Lang n'est pas le démon souvent dépeint. L'ancien joueur du Club de Bruges est plutôt décrit comme une bonne personne, souvent à l'écoute de ses partenaires.

Toutefois, le Néerlandais a souvent été critiqué pour son comportement, et pas seulement. Depuis son arrivée au PSV Eindhoven, plusieurs analystes et observateurs lui reprochent ses quelques blessures récentes. Dans un entretien accordé au Telegraaf, Lang a remis les choses au clair, et a montré son mécontentement.

"Regardez combien de blessures j'ai eues, ces commentaires sont juste des conneries. Lors de la première année dans mon nouveau club, le PSV, j'ai eu trois fois la même blessure aux ischios-jambiers. Et en trois ans au Club de Bruges et pendant mon passage à l'Ajax, j'ai eu très peu de soucis musculaires."

Noa Lang semble avoir mis ses blessures derrière lui

Selon le principal intéressé, ces quelques pépins sont dus au faible temps de repos accordés aux joueurs. "En stage, j'en ai souvent discuté avec l'entraîneur, je lui disais que je n'étais pas en forme. A partir de ce moment, j'ai commencé à accumuler les retards."

Noa Lang avait aussi des difficultés sur le plan mental. Est-ce que la blessure guérirait ? "Pourrais-je encore jouer normalement ?", se disait-il. "Ça ne partait pas. Se lever chaque jour et aller à la salle de sport. Je n'étais pas non plus à la maison avec ma famille, mais je dormais dans un hôtel à Amsterdam. C'était juste une période très difficile."

Cette saison, le joueur de 25 ans a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives en quinze rencontres toutes compétitions confondues avec le PSV. Lang compte 49% de temps de jeu, en championnat, mais vient d'enchaîner une quatrième titularisation consécutive. Dans cette période, sans jamais jouer plus de 70 minutes, il a inscrit deux buts et délivré deux assists. Noa Lang semble bien de retour proche de son meilleur niveau après une période délicate.