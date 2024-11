Un Mauve exclu de la sélection, un Brugeois comme fer de lance : Brian Riemer ne regarde décidément plus la Pro League avec le même œil

Brian Riemer, l'ancien entraîneur d'Anderlecht et l'actuel sélectionneur du Danemark, continue à suivre de près la Jupiler Pro League. Pas pour évaluer les performances de son ancien club, mais pour suivre les Danois qui y évoluent.

Nouveau sélectionneur du Danemark, Brian Riemer va continuer à garder un œil avisé sur la Jupiler Pro League. Pour surveiller les performances des Danois, évidemment. Ils sont plusieurs à Anderlecht (4) suite au recrutement de Jesper Fredberg, et ils sont sept au total, avec Andreas Skov Olsen, Casper Nielsen et Andrew Hjulsager.

Celui qui se distingue est Andreas Skov Olsen, du Club de Bruges. "Quand on regarde sa structure, sa technique et ses actions en un-contre-un : il a tout", a déclaré Riemer avec enthousiasme au Nieuwsblad. "J'espère lui donner un coup de pouce supplémentaire, car il peut jouer encore plus haut que le Club de Bruges."

Le club de la Venise du Nord aimerait laisser partir Skov Olsen en janvier, voire en fin de saison, mais demandera un prix fort. Riemer, qui a personnellement rendu visite à des joueurs comme Christian Eriksen et Pierre-Emile Højbjerg ces dernières semaines, a également regardé plusieurs matchs de ses compatriotes.

Brian Riemer regarde encore la Pro League, mais plus de la même manière

Il a ainsi suivi la rencontre entre le Club de Bruges et Anderlecht (2-1), lors de laquelle les Mauves ont été longtemps dominés. "Je regarde maintenant les matchs avec un autre œil", a-t-il relativisé. "Ce n'est plus une question d'Anderlecht, mais des joueurs danois." Et Skov Olsen semble jouer un rôle clé dans les projets futurs du sélectionneur danois.

Pour le récent match de Ligue des Nations contre l'Espagne, Riemer a déjà fait des choix surprenants. Il a ainsi exclu Anders Dreyer, l'un de ses anciens protégés à Anderlecht, de la sélection. Kasper Dolberg et Kasper Schmeichel ont quant à eux été convoqués.

Dolberg, d'ailleurs, n'a pas caché son appréciation pour Riemer. "Il m'a relancé", a déclaré l'attaquant. "Même si je jouais trois mauvais matchs, il continuait à croire en moi. Cela a fait remonter mon niveau." Le Danemark, battu 1-2 par l'Espagne, se rendra en Serbie, lundi soir, pour valider sa deuxième place et son accession aux quarts de finale de cette Ligue des Nations.