Il aura fallu attendre : Roberto Martinez réalise le rêve d'un ancien Anderlechtois

Le Portugal n'a pas franchement convaincu contre la Croatie (1-1). Mais la soirée restera gravée à jamais dans la mémoire de Fabio Silva.

Il n'y a pas que chez les Diables Rouges que les blessés ont renoncé à la sélection les uns après les autres. Au Portugal, Roberto Martinez a dû lui aussi bricoler en Ligue des Nations. En plus de Gonçalo Ramos et Diogo Jota, le groupe a vu partir des cadres comme Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, ou Bernardo Silva pour le dernier match face aux Croates.

Martinez a donc rappelé Fabio Silva pour l'occasion. Mieux : l'ancien attaquant d'Anderlecht est monté au jeu pour les 20 dernières minutes. Une récompense pour son bon début de saison à Las Palmas (3 buts et 1 assist en Liga depuis la fin du mois de septembre).

Enfin lancé ?

Il s'agit surtout d'un aboutissement après avoir été placé si jeune sous le feu des projecteurs. Transféré pour 40 millions d'euros du FC Porto à Wolverhampton à 18 ans pour graisser la mécanique de Jorge Mendes, Fabio Silva a dû attendre quatre séjours en prêt et 26 apparitions chez les U21 portugais avant de goûter à la sélection.

"Peut-être que je n’étais pas dans le meilleur des contextes, mais ça fait partie des choses que nous ne contrôlons pas. Je pense que tout ce que j’ai dû surpasser, les hauts et les bas, ont fait de moi un joueur très complet, capable de m’adapter, de jouer dans n’importe quel type de système" a-t-il réagi au micro de DAZN.

Le garçon est plus déterminé que jamais : "Aujourd’hui, avec ce que j’ai vécu, peu de choses peuvent m’affecter négativement. Je me sers de mon passé pour progresser et je continuerais de le faire parce que ma carrière est encore longue".