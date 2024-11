Les dessous du retour de Toby Alderweireld à l'Antwerp : "J'ai reçu un message quand je jouais au Qatar..."

Toby Alderweireld était l'invité de "Het Huis" cette semaine. Il s'est livré à coeur ouvert.

Toby Alderweireld n'a laissé aucun sujet de côté dans l'émission Het Huis. En plus d'annoncer sa retraite en fin de saison (lire ici), il a évoqué sa vie de famille, ses crises d'angoisse, mais aussi les dessous de sa signature à l'Antwerp.

"Je jouais au Qatar quand Overmars (le directeur sportif d'Anvers, ndlr) m'a envoyé un message: 'Hey Toby, c'est Marc. Il est temps de rentrer à la maison'", raconte Alderweireld sur le plateau de Het Huis.

C'était donc une bénédiction pour le Great Old, qui y a trouvé un capitaine et un leader, mais aussi pour Alderweireld qui se morfondait au Qatar. "J'ai littéralement écrit: 'S'il te plaît, viens me chercher! Je te le rendrai au centuple", explique le défenseur.

Et il l'a fait. Dès sa première saison, l'Antwerp a réalisé le doublé, remportant la Coupe et le championnat., avant de retrouver la Champions League. Mais cette fois, Toby Alderweireld ne continuera pas au-delà de 2024-2025, même si le Matricule 1 retrouvait la C1.

"La boucle est bouclée. Mon premier match en Ligue des Champions était à l'extérieur contre le Real Madrid (où l'Ajax a perdu 2-0, ndlr). Et j'ai terminé avec une victoire à domicile contre Barcelone. Une belle fin", estime Alderweireld.