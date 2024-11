Ancien phénomène de Neerpede et prodige du football belge, il évolue aujourd'hui en D1 amateur : "Avec le recul..."

Alper Ademoglu évolue aujourd'hui à Merelbeke. Bien loin du niveau que l'on lui promettait il y a quelques années.

Longtemps, Alper Ademoglu aura été considéré comme l'une des plus grandes promesses du football belge. Il était ainsi l'un des leaders des U17 belges qui avaient atteint la demi-finale de l'Euro 2015, aux côtés de garçons comme Orel Mangala, Jorn Vancamp ou Wout Faes.

Comme eux, Ademoglu a été formé à Anderlecht. Le prodige belgo-turc a été considéré comme l'un des phénomènes de Neerpede jusqu'à son départ à Schalke 04 à l'âge de 18 ans. Il est resté deux ans en Allemagne, signant ensuite à Bursaspor.

Son passage en Turquie ne lui a pas réussi, avec des clubs de plus en plus modestes au fil de son CV. Il y a un peu plus d'un an, il est revenu en Belgique, signant à Merelbeke (D1 amateur) à l'âge de 26 ans.

Difficile de rester la tête sur les épaules si jeune

Il s'est livré de manière très ouverte sur ses erreurs de parcours dans Het Belang van Limburg : "Si on entend constamment à cet âge que l'on est le meilleur, on commence à le croire soi-même. Et on s'impatiente. Avec le recul, ça aurait pu être bien d'attendre encore un peu, ou d'être prêté à une petite équipe belge. Je voulais monter, pas reculer".

Pour lui, le départ en Turquie est un tournant : "La pire décision de ma carrière. Depuis, elle n'a fait que se détériorer. Pour moi, il aurait été préférable de retourner en Belgique, mais malheureusement, ce n'était pas si simple. Comme je n'ai pas longtemps joué en Belgique, c'était difficile pour moi de faire mes preuves".