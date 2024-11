"Nous avions à cœur de nous reprendre" : Ilay Camara s'exprime sur la victoire du Standard contre le Cercle

De retour à Sclessin après la trêve, le Standard de Liège s'est imposé ce samedi par le plus petit des écarts (1-0). Une victoire qui a permis aux hommes d'Ivan Leko de regagner en confiance. Ilay Camara analyse cette rencontre.

Titulaire et passeur décisif lors de la victoire du Standard de Liège contre le Cercle, Ilay Camara revient sur la performance de son équipe. Un succès qui fait du bien au moral collectif.

"Les consignes du coach ? Ne pas chipoter, une remarque à l’adresse de tous les gars présents sur la pelouse", explique le joueur au micro de Sudinfo. Le Belgo-Sénégalais revient également sur sa passe décisive : "Elle est pas mal, mais c’est notre buteur qui a fait toute la différence. Concernant les débats, même si cela ne ressemblait pas à notre jeu de prédilection, il fallait les pousser pour qu’ils s’éloignent de notre camp. Pas besoin de produire, l’efficacité avant tout."

C’est bon de ne pas avoir encaissé

Une victoire cruciale pour retrouver de la confiance après la lourde défaite 5-0 face à La Gantoise : "Nous avions à cœur de nous reprendre après la claque subie à Gand avant la trêve. Et puis, c’est bon de ne pas avoir encaissé."

"L’équipe avait besoin de cette clean sheet. Nous avons offert une belle solidarité pour ne pas être en difficulté. Quand tu te donnes, c’est important d’obtenir quelque chose en retour. C’est fait, non seulement via les trois points glanés, mais surtout en ayant réussi à ne pas prendre de but. Nous devons désormais confirmer cela dès la semaine prochaine."

Le week-end prochain, le Standard de Liège se déplacera à Charleroi pour le derby wallon : "Il n’y aura pas de question de se cacher. Les gars le savent, tout comme nous sommes conscients que la dynamique hors de nos bases ne cadre pas avec ce que nous obtenons à la maison. J’adore évoluer à Sclessin, un endroit particulier avec le vrai douzième homme. Une force sur laquelle il faudra se baser en déplacement pour enchaîner les victoires."