L'avocat de Deinze s'exprime et ne rassure pas vraiment : "Comparable au KV Ostende"

Va-t-on assister à la disparition d'un club professionnel de plus ? Deinze semble s'en rapprocher de plus en plus.

Le KSK Deinze a réussi à éviter le forfait le weekend passé, en faisant jouer ses espoirs alors que les joueurs de l'équipe A refusaient de se présenter, n'étant pas payés. Les jeunes de Deinze ont été balayés par les Francs Borains mais un forfait aurait pu lancer une série menant à l'exclusion du championnat. Mais c'était un emplâtre sur une jambe de bois. Deinze est toujours au bord du gouffre et les jours à venir seront cruciaux. Me Walter Van Steenbrugge, avocat du club, s'est exprimé dans les colonnes de Het Laatste Nieuws et ne cache pas son inquiétude. "C'est une situation comparable à celle que nous avons connue à Ostende. Nous cherchons activement une solution à court terme pour le SK Deinze", explique Van Steenbrugge. "Le but est d'éviter la radiation, ce qui serait un succès". Le KV Ostende, lâché par ses investisseurs américains qui s'étaient avéré incapables de gérer la situation, n'avait pas réussi à s'en sortir. Les Côtiers se relancent désormais dans les divisions amateurs après une fusion avec Dixmude. "Ce serait fort dommage que ce club doive mettre la clef sous la porte. Nous agissons dans l'intérêt des jeunes et du club lui-même mais sommes sous le coup de dettes pressantes ", reconnaît l'avocat du SK Deinze. "Pour le dire poliment, la gestion de la direction précédente (ACA Partners) n'était pas la meilleure qui soit". C'est un euphémisme.