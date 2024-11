OFFICIEL : la fin de l'histoire pour cet ancien du Standard

Christian Bruls pourra bientôt se trouver un nouveau club. Le contrat entre le joueur de 36 ans et Zulte Waregem a été résilié. Un communiqué du club de Challenger Pro League l'a annoncé ce lundi.

"La collaboration entre Christian Brüls et Zulte Waregem a pris fin aujourd'hui. Le milieu de terrain est arrivé de STVV en 2023 et a joué un total de 47 matches pour Essevee", explique le communiqué.

Ce départ n'est au final que la suite logique pour Bruls, qui devait déjà quitter le club l'été dernier. "Au cours de l'été, Essevee et la direction de Brüls ont cherché une solution pour quitter Zulte Waregem, mais celle-ci ne s'est pas concrétisée."

"Brüls et Essevee mettent donc fin à leur collaboration avec effet immédiat", continue le club. Joueur de très grande expérience, Bruls (ex-Standard, STVV, La Gantoise...) se lancera-t-il dans un nouveau challenge ?

