🎥 Le délégué UEFA a dû tomber de son siège : la bourde du Cercle pour son match de Conférence League

Le Cercle de Bruges joue en ce moment contre les Hearts of Midlothian. Un détail n'est pas passé inaperçu au Jan Breydelstadion.

Cette année, Bruges a deux fois plus de boulot que d'habitude quant à l'organisation nécessaire pour la Coupe d'Europe. Car en plus de la traditionnelle présence continentale du Club, le Cercle représente également la Venise du nord et le football belge en Conférence League.

Chaque semaine, les deux équipes alternent entre matchs à domicile et à l'extérieur pour qu'il n'y ait qu'une seule rencontre au Jan Breydelstadion.

Cette semaine, les Blauw en Zwart étaient à l'oeuvre en Ecosse, au Celtic Glasgow. Le Cercle pouvait ainsi recevoir une autre équipe écossaise, les Hearts of Midlothian.

Un match de Ligue des Champions déguisé ?

Ces quelques considérations organisationnelles accouchent parfois de quelques couacs. Comme ce soir pour le match des Groen en Zwart : si les panneaux en bord-terrain indiquaient bien qu'il s'agissait d'un match de Conférence League, les anneaux situés au milieu des tribunes ont brusquement viré vers la Ligue des Champions.

Cela poussera-t-il les joueurs du Cercle à encore hausser leur niveau ? Le petit détail n'a en tout cas pas dû échapper au délégué UEFA.