Pourquoi Vincent Kompany ne devrait pas remporter le Trophée Raymond Goethals

Trois coachs ont été nominés pour le Trophée Raymond Goethals. Pour la première fois depuis longtemps, un entraîneur belge coache au plus haut niveau européen ; pour autant, Vincent Kompany est-il forcément le meilleur candidat ?

La liste des nominés au Trophée Raymond Goethals est traditionnellement composée de coachs actifs en Jupiler Pro League. Un peu par défaut : les coachs belges brillant à l'étranger sont rares. L'année passée, Will Still était cependant nominé pour son bon travail au Stade de Reims.

Il était le premier nominé hors-Pro League depuis 2017 et Hugo Broos, à l'époque entraîneur du Cameroun. Broos avait alors remporté la CAN avec les Lions Indomptables - avec du recul, qu'il n'ait pas remporté le Trophée est très étonnant, malgré le bon travail du lauréat Felice Mazzù avec Charleroi.

Le fait est qu'à l'heure actuelle, le seul vainqueur du Trophée Raymond Goethals à n'avoir pas été actif en Belgique au moment de son élection (Marc Wilmots était sélectionneur des Diables Rouges en 2014), c'est... le tout premier lauréat, Eric Gerets, en 2011, alors sélectionneur du Maroc. En 2024, cela pourrait changer : Vincent Kompany fait partie des nominés, et l'entraîneur du Bayern Munich est naturellement favori.

Nicky Hayen mérite le Trophée Raymond Goethals

Travailler à l'étranger n'est pas synonyme de nomination : Philippe Clément, coach de Monaco puis des Rangers, ne l'a jamais été depuis qu'il a quitté Bruges, après avoir été deux fois lauréat en tant que coach des Gazelles.

© photonews

Peut-être plus étonnant encore : en 2023, malgré une promotion et une totale domination de la Championship avec Burnley, Vincent Kompany n'avait pas été nominé non plus. La première moitié de saison des Clarets en PL avait été difficile, mais le travail réalisé lors des six premiers mois de l'année 2023 auraient dû suffire.

Comme en 2017 avec Broos (le titre du Cameroun datait de février), ils n'auront pas suffi, éclipsés par le reste de l'année. Cette fois, c'est encore une fois la période entre août et décembre qui pourrait décider du trophée, et une place de leader de Bundesliga avec l'un des plus grands clubs d'Europe fait peut-être de Kompany le favori.

Pourtant, quid de Nicky Hayen ? Le titre du FC Bruges la saison passée était rien moins que miraculeux. Les Blauw & Zwart sont littéralement revenus de nulle part pour conquérir le trophée le plus improbable de l'histoire des Playoffs. Hayen s'est rendu incontournable aux yeux de la direction brugeoise, après deux saisons de mauvais choix.

Kompany indiscutable... en 2025 ?

Cette saison, il confirme progressivement après quelques ratés au démarrage. Bruges est 2e de Pro League... et n'est qu'à deux points du Bayern Munich de Kompany en Ligue des Champions. À un (magnifique) but du Celtic près ce mercredi, les deux équipes seraient même à égalité au classement, ce qui est un bien plus grand exploit avec le Club qu'avec le Rekordmeister.

On ne peut que souhaiter à Vincent Kompany d'être indiscutable en 2025 au moment de décider du Trophée Raymond Goethals. Ce sera le cas s'il est champion avec le Bayern Munich - et a fortiori s'il va loin en C1. Aucun entraîneur belge n'y serait parvenu depuis bien longtemps. Nicky Hayen, de son côté, n'ira peut-être jamais aussi haut ; mais 2024 devrait être son année.