La grosse lacune du Club de Bruges : "Avec Raoul Lambert ou Daniel Amokachi, la qualification serait déjà assurée"

Le Club a joué un très bon match contre le Celtic, mais a dû se contenter d'un point, encore une fois. Hein Vanhaezebrouck constate que les Blauw & Zwart manquent d'un serial buteur devant.

Gustav Nilsson est absent depuis un certain temps et cela se ressent. En ce moment, il y a un manque d'efficacité devant. Non pas que le Suédois soit un grand buteur, mais il facilite la tâche des autres. "Tzolis était bon. Jutgla et Skov Olsen ont également beaucoup travaillé", a déclaré Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad .

Les occasions étaient pourtant nombreuses mais Bruges n'a pu marquer qu'une fois... et encore, sur une grossière erreur adverse. "Skov Olsen rate cette occasion de marquer le 0-2. Ce n'est pas qu'il ne s'attendait pas à ce ballon, car vous le voyez choisir clairement sa position. Il a frappé fort, mais juste au-dessus. Il traverse une mauvaise période. La saison dernière, ce ballon serait certainement rentré."

"De la même façon, en première période, sa frappe serait certainement rentrée la saison dernière et cette fois, il passe un mètre et demi à côté", regrette Vanhaezebrouck. Un manque de confiance pour le Danois, donc.

En attaque, il faut choisir entre Jutgla ou Vermant, mais aucun des deux n'est un tueur. "Jutgla... il reçoit une passe en profondeur, mais se fait rattraper et tombe. Et pour moi, ce n'était pas un penalty."

"Mettez un Raoul Lambert ou un Daniel Amokachi en attaque et la qualification serait déjà assurée. Pareil sur les ailes. Avec Izquierdo ou Diatta, la différence aurait déjà été faite également", estime l'ancien entraîneur de La Gantoise.