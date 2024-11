Les douze "indispensables" de Pro League : six gardiens de but, trois joueurs du top et trois belles surprises

Nous voilà déjà à mi-chemin de la compétition régulière. Comme chaque saison, c'est le moment des bilans. Douze joueurs n'ont pas encore manqué une seule minute de temps de jeu.

Le club des 1350 (minutes de jeu)

Un certain nombre de joueurs compte cette saison le chiffre magique - et maximum - de 1350 minutes de jeu à leur actif. Ils ne sont cependant que 12 à ce stade de la saison. Bien logiquement, une bonne partie d'entre eux évolue entre les perches.

Ortwin De Wolf, Simon Mignolet, Senne Lammens, Colin Coosemans, Tobe Leysen et Anthony Moris en font partie. Mais en plus des six gardiens de but, il y a aussi six joueurs de champ qui n'ont rien manqué cette saison.

Mechele, Watanabe et Van Den Bosch

Tsuyoshi Watanabe est l'un de ceux-là, indispensable à La Gantoise où Torunarigha et Mitrovic alternent à leur poste. Il est aussi indispensable pour Wouter Vrancken que Zeno Van den Bosch pour Jonas De Roeck. Impressionnant à son âge.

Au Club de Bruges, deux joueurs n'ont encore manqué aucune minute en championnat : Brandon Mechele et Hans Vanaken.

Il y a aussi d'autres noms surprenants ou moins mentionnés parmi ces "indispensables" de Pro League avec 1350 minutes de jeu. Avec Kobe Cools (Dender), un quatrième défenseur central est inclus dans la liste. Il est un prolongement sur le terrain pour Timmy Simons.

O'Neill et Haspolat

Et ensuite, il y a deux milieux défensifs. Ivan Leko ne doute pas une seconde d'Aiden O'Neill, tandis qu'à Westerlo, Dogucan Haspolat est le premier à monter sur le terrain et le dernier à le quitter.

Les deux font impression par leur puissance dans les duels, ce qui a déjà conduit O'Neill à trois cartons jaunes et Haspolat à quatre. Il semble donc qu'il pourrait y avoir des suspensions cette saison de leur côté, ce qui les ferait sortir de cette liste.