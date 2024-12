Le Matricule 1 est tombé dans la capitale, des oeuvres de l'Union. Le troisième de JPL a concédé un second match sans victoire avant son déplacement à Courtrai en coupe de Belgique.

L'Antwerp aurait pu profiter de sa fraicheur, face à une équipe de l'Union qui a joué en Coupe d'Europe quelques jours plus tôt.

Les choses débutaient même de manière idéale pour les visiteurs, qui ouvraient le score très rapidement. Toutefois, l'Union est parvenue à revenir dans le match, et ce, malgré l'exclusion de Machida qui laissait l'Antwerp en position de force durant une mi-temps presque entière.

Pour Jonas De Roeck, le piège s'est refermé sur ses hommes : "On s'est tiré une balle dans le pied aujourd'hui, c'est de notre faute si on repart sans le moindre point. Les joueurs ont très bien débuté le match, comme il le fallait. Le problème est qu'ils ne l'ont pas continué comme il le fallait.Nous avons baissé notre rythme et laissé l'Union revenir dans le match."

"Nous étions bien. Peut-être trop. Nous avons peut-être trop bien débuté le match", analyse pour sa part Jelle Bataille au micro de DAZN. "Nous nous sommes endormis puis concédons un bête but en fin de première mi-temps. On n'a pas assez profité de notre supériorité numérique et pas créé non plus assez de situations dangereuses."

Place à la coupe pour le Matricule 1 avant de défier Charleroi puis Malines et enfin Dender. L'Antwerp aura ainsi l'occasion de faire plein pot pour ces deux dernières rencontres qui se joueront à domicile.