L'ancien coach du Standard Mircea Rednic ému aux larmes après le décès d'une légende du football roumain

Le football roumain est en deuil suite au décès du légendaire Helmuth Duckadam, vainqueur de la Champions League en 1986 avec le Steaua Bucarest. Il était un ami proche de Mircea Rednic, l'ancien entraîneur du Standard.

Helmuth Duckadam était surnommé "le héros de Séville" pour les quatre arrêts réalisés durant la séance de tirs au but en finale de la Ligue des Champions, en 1986, face au FC Barcelone. Le légendaire gardien de but du Steaua Bucarest est décédé ce week-end, à l'âge de 65 ans.

Duckadam avait été victime de gros soucis de santé à l'époque, et avait dû arrêter sa carrière peu de temps après cette finale gagnée. L'ancien portier, devenu consultant pour les médias roumains, serait décédé d'une crise cardiaque peu de temps après son admission à l'hôpital pour une opération, rapporte la Gazeta Sporturilor.

Après la victoire de son équipe, l'UTA Arad, Mircea Rednic, coéquipier de Duckadam en équipe nationale et ami proche de l'ancien gardien de but, n'a pas pu retenir son émotion. "C'était une superbe personne en plus d'être un superbe gardien. Nous sommes tous très touchés, j'ai du mal à trouver les mots", déclare Rednic à Prima Sport.

"Notre victoire est éclipsée par cet événement. La semaine passée, comme il est originaire d'Arad, je lui ai dit : "Tu ne viens jamais nous voir". Il m'a dit qu'il allait venir... Mais le voilà parti", continue Mircea Rednic, en larmes.

Helmut Duckadam a disputé 105 matchs durant sa carrière pour le Steaua Bucarest, avant de devoir l'arrêter brutalement suite à une trombose. En raison de cet incident, il n'avait pu porter le maillot de la Roumanie qu'à deux reprises.