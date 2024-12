Moment très important pour Olivier Renard ce mardi : le directeur sportif va tenter de convaincre les supporters

Ce mardi 3 décembre, le Fan Council, rencontre entre les représentants des supporters d'Anderlecht et la direction, est au programme. Olivier Renard va donc pour la première fois officiellement présenter son projet.

L'arrivée d'Olivier Renard au RSC Anderlecht ne s'est pas faite en douceur. L'instabilité chronique du club lasse les supporters, et même s'il semblait clair que l'idylle entre le Sporting et Jesper Fredberg était arrivée à son terme, un tel changement à quelques mois du mercato avait de quoi inquiéter. Surtout quand il est précédé des départs de deux autres pions importants : l'entraîneur Brian Riemer et le directeur de l'académie Mikkel Hemmersam.

Surtout, l'identité du remplaçant de Fredberg a hérissé une frange du public du Lotto Park : Olivier Renard est clairement étiqueté "Rouche" de par son passé de joueur et de directeur sportif à Sclessin. Lors du premier match après l'annonce de son arrivée, à Tubize, des banderoles le visaient directement. La citation de Renard dans l'Opération Mains Propres fait également mauvais genre.

Les supporters d'Anderlecht prêts à laisser sa chance à Renard

Très vite, cependant, les choses se sont tassées, pour deux raisons : d'abord, une partie assez large - globalement, le public "non-ultra" du Parc Astrid - des supporters d'Anderlecht a peu apprécié cette hostilité, estimant qu'elle était déplacée au moment où David Hubert et ses hommes avaient besoin de soutien. Ensuite et surtout, les résultats se sont mis à suivre.

© photonews

Le fait que la rencontre n'ait lieu que ce 3 décembre était donc une petite prise de risque, mais elle est payante, car le duo Renard-Vandenhaute va discuter avec un Fan Council nettement plus apaisé qu'il y a quelques mois. Anderlecht reste invaincu en Europe et a enchaîné quelques gros résultats contre Courtrai, La Gantoise ou encore le Cercle de Bruges.

Les représentants des supporters vont pouvoir interroger le nouveau directeur sportif sur sa politique et ses projets pour le mercato hivernal qui s'ouvre dans un peu moins d'un mois. Impossible de le juger concrètement avant ces premières semaines, mais Renard devra prouver qu'il a compris les besoins du RSCA à certains postes.

Comme nous l'avait expliqué Patrice Bernier, légende du CF Montréal, juste après la nomination d'Olivier Renard (lire ici), ce dernier était très apprécié au Québec pour sa communication transparente et sans langue de bois. C'est encore ce dont il devra faire preuve ce mardi vis-à-vis du public anderlechtois.

Paradoxalement, c'est plutôt Wouter Vandenhaute, dont la personnalité n'est pas forcément très appréciée au sein des supporters, qui risque de devoir marcher des oeufs durant ce meeting. Son rôle de président plus tellement non-exécutif, sa reprise en main des affaires du Sporting et ses décisions apparaissant parfois impulsives, ainsi que l'échec relatif de "l'ère danoise" du RSCA, lui seront mises sous le nez durant ce Fan Council.