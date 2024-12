Une main qui passe très mal et a rendu fou Felice Mazzù : même DAZN réagit

La main de Ibrahima Sory Bangoura continue de faire parler depuis la publication de nouvelles images hier. Ces images n'étaient pas à disposition de la VAR, ce qui a forcé DAZN à réagir.

Jan Mosselmans, patron de DAZN Belgique, a tenu à expliquer la différence dans le nombre de caméras par match. En Jupiler Pro League, il y a trois formats différents déterminés par la Pro League et DAZN. STVV-Genk ne disposait pas du nombre maximal.

"Il y a un modèle M, un L et un XL", explique Mosselmans dans Het Belang Van Limburg. "Avec un modèle M, nous utilisons six caméras, avec un L entre huit et douze, et avec le modèle XL, il y a 23 caméras."

À Saint-Trond, il y en avait entre huit et douze. "Comme c'était un match important, nous avons utilisé le format L à Stayen", précise Mosselmans. Il s'agit de différents types de caméras, dont une caméra de 16 mètres utilisée pour juger les phases de hors-jeu.

Pour DAZN, le problème sur la main de Bangoura ne réside pas dans la qualité des caméras. "Je pense que c'est plus une question de quantité que de qualité des images, car elles sont bonnes", déclare Mosselmans.

"S'il y avait eu plus de caméras, elles auraient peut-être pu apporter des éclaircissements, mais peut-être pas. Tout le monde doit se rendre compte qu'il y aura toujours une certaine forme d'interprétation pour certaines phases. Nous voulons autant objectiver les phases que possible, et la Pro League fait déjà beaucoup d'efforts dans ce sens."

Peut-être arrivera-t-on un jour à ce que tous les matchs disposent du même nombre de caméras, à savoir le format XL... et peut-être serait-ce un peu plus équitable.