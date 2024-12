La bonne surprise à Anderlecht : Hubert a réussi à amener un joueur très critiqué à son meilleur niveau

Beaucoup de choses ont changé depuis le départ de Brian Riemer, beaucoup de joueurs ont haussé leur niveau de jeu - Stroeykens, Dolberg... Mais la transformation la plus frappante est peut-être celle de Mats Rits.

Mats Rits n'était certainement pas le chouchou du public depuis sa signature, et ses prestations cette saison ne plaidaient pas en sa faveur. Il manquait des gestes faciles, envoyait des parpaings en tribune qui collaient fort mal avec le "style maison" et certains plaisantins avaient même réalisé des "compilations" de tous ses gestes manqués.

Mais visiblement, le problème était au moins en partie lié à l'entraîneur et au plan de jeu. David Hubert a insisté sur le jeu au sol, et les longs ballons imprécis de Rits n'y ont pas leur place. Avec la présence de Leander Dendoncker au 6 pour faire le sale boulot, Mats Rits obtient désormais plus de responsabilités offensives (relatives, certes), comme c'était le cas à Bruges.

Cela s'est particulièrement vu ces dernières semaines, et le deuxième but de Kasper Dolberg en est l'exemple parfait. Rits a pris l'intervalle, bien trouvé dans le sens du jeu, et a servi le Danois dans le rectangle. C'était déjà son second assist du soir.

"En effet, je suis content que vous l'ayez remarqué", souriait David Hubert à ce sujet. "Nous jouons avec deux milieux défensifs, et quand Leander ou Théo est à côté de Mats, il peut se permettre d'aller vers l'avant et le fait bien. C'est quelque chose qu'il faisait à Bruges, même si en effet, il peut moins le faire ici, mais il sait choisir ses moments".

Une chose est sûre : le Rits qu'on voit en cette fin d'année n'a plus rien à voir avec celui qui avait pu par moments se faire huer par le Lotto Park. Et à ce niveau, il s'est rendu indispensable dans le triangle de l'entrejeu anderlechtois...