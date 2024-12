🎥 Carton rouge ou pas pour Denis Odoi ? La phase qui fait parler

L'Antwerp a de nouveau perdu des points sur le terrain du KV Malines. Cela aurait cependant pu être pire pour le Great Old, car Denis Odoi a peut-être échappé à un carton rouge.

C'était parfois tendu lors du duel entre le KV Malines et l'Antwerp, et Denis Odoi était bien sûr en première ligne dans la bataille. Et s'il a terminé le match avec un carton jaune, Odoi a peut-être échappé à pire.

Quelques minutes plus tôt, le médian anversois se jetait les deux pieds en avant sur Rob Schoofs. Il a certes d'abord touché la balle, mais ensuite le pied du milieu de terrain de Malines.

Celui-ci a eu de la chance que son pied ne soit pas au sol. L'arbitre Wim Smet n'a étrangement pas sifflé et l'Antwerp a pu contre-attaquer. Cela a même donné une très grosse occasion que Bataille a inexplicablement ratée.

Le public de l'AFAS Stadion était bien sûr furieux et même sur le banc, ils demandaient une carte pour Odoi. On a en effet déjà vu des cartons rouges pour des tacles similaires où la balle était touchée en premier lieu, mais l'intensité et la manière sanctionnées par la VAR.

Jugez par vous-même : Odoi méritait-il une carte (rouge?) ici ou pas ?