Hein Vanhaezebrouck n'est pas du tout fan d'un Brugeois : "De la nonchalance ? Non, de l'indifférence"

Hein Vanhaezebrouck, désormais consultant, n'est pas fan de l'attitude d'Andreas Skov Olsen cette saison. Le Danois lui paraît peu impliqué.

Pour Hein Vanhaezebrouck, Andreas Skov Olsen ne se donne pas toujours à 100% avec le Club de Bruges. "La façon avec laquelle il choisit ses moments, c'est pire qu'Onyedika", déclare l'ancien coach de La Gantoise dans Het Nieuwsblad. "Chez lui, ce n'est pas de la nonchalance mais du désintérêt pour ses tâches".

La comparaison avec Jarne Steuckers à Genk rend la critique de Skov Olsen encore plus acerbe. "Steuckers n'est pas toujours au top, mais il offre plus de possibilités. Au niveau défensif, il n'est pas le plus fort, mais Skov Olsen est surtout concentré sur lui-même", affirme Vanhaezebrouck.

Le consultant souligne le meilleur ajustement de Steuckers au jeu de Genk. Mais il n'est pour autant pas le plus grand fan du Limbourgeois non plus, même si c'est un "beau" joueur de football : "Agréable à voir, élégant, c'est le pire que vous pouvez dire d'un joueur de football", plaisante-t-il.

Sa préférence pour Jarne Steuckers s'explique donc surtout par sa participation aux tâches collectives. "Avec Steuckers, il est plus facile pour un joueur comme El Ouahdi de dédoubler et centrer. Ce type de collaboration, je ne le vois pas avec Skov Olsen".

Des déclarations assez dures de l'ancien entraîneur de Gand, mais en adéquation avec ses valeurs lorsqu'il était en poste. On se rappelle qu'il n'était pas le plus grand fan qui soit des "artistes" négligeant leurs tâches défensives...