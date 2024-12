Soulagement à Anderlecht : une blessure finalement pas si grave !

Voilà qui donnera le sourire à David Hubert. Les résultats du scanner de l'épaule de Yari Verschaeren sont connus, et sont assez positifs.

À peine publiée, notre information concernant la blessure et la potentielle absence de plusieurs semaines de Yari Verschaeren s'est avérée obsolète : le n°10 du RSC Anderlecht connaît désormais les résultats de son scanner à l'épaule, et ils sont positifs.

En effet, Verschaeren ne souffre que d'une petite déchirure aux ligaments autour de la clavicule ; rien de grave, et rien qui l'écarterait des semaines des terrains. Cependant, le Nieuwsblad précise que le déplacement de ce dimanche au Stayen devrait arriver trop tôt.

Anderlecht se rendra ensuite à Genk la semaine prochaine, avant de recevoir Dender entre les fêtes. On saura la semaine prochaine, après que Yari Verschaeren se soit testé à l'entraînement, s'il pourra faire son retour mais les craintes d'une année 2024 d'ores et déjà finie semblaient pessimistes.

C'est un soulagement pour David Hubert car le RSCA manque clairement de profils créatifs suite aux blessures de Mario Stroeykens et, bien sûr, Thorgan Hazard qui ne reviendra qu'en janvier prochain sur les terrains.

Anderlecht se rend ce dimanche à Saint-Trond avec pour objectif clair d'enchaîner une seconde victoire en championnat, et rester le plus près possible du duo de tête... qui perdra forcément des points puisque ce dimanche se tient justement Bruges-Genk. Les Mauves peuvent faire la bonne opération.