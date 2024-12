Le phénomène Kasper Dolberg n'a qu'une seule petite tâche sur son rapport quasi parfait : "Je lui avais chuchoté quelque chose"

Kasper Dolberg semble imbattable depuis le point de penalty. L'attaquant danois a inscrit ses 15 dernières tentatives, dont 8 pour le compte d'Anderlecht. Face à Saint-Trond, encore, son envoi était imparable. Pourtant, Dolberg a bel et bien déjà été battu par un gardien.

C'était Roy Kortsmit, désormais gardien remplaçant au NAC Breda. Cela s'est passé le 14 octobre 2017 à la Johan Cruijff ArenA. Dolberg, alors âgé de 20 ans et remplaçant à l'Ajax, s'est présenté face ballon à la 92e minute contre le Sparta Rotterdam.

Les joueurs de l'Ajax menaient déjà 4-0, mais Dolberg a échoué. Kortsmit est parti du bon côté et a arrêté le penalty. "Il y avait 51 500 personnes dans le stade, on n'oublie pas rapidement cela", se souvient Kortsmit dans les colonnes du Nieuwsblad. "Ce n'était pas un arrêt extraordinaire, mais j'avais un bon feeling pour les penalties."

Ce n'était pas le même Kasper Dolberg

Ce jour-là, Kortsmit a peut-être semé le doute chez Dolberg. "Je criais souvent aux joueurs : 'Tire au milieu !' En tant que gardien, vous attendez le plus longtemps possible avant de bouger. Dolberg a tiré à droite, à mi-hauteur. Il était encore jeune et peut-être un peu nerveux. Je lui ai chuchoté quelque chose. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit, mais ça a apparemment fonctionné."

Dolberg frappait son premier penalty dans le monde professionnel. Depuis, l'avant-centre a perfectionné sa technique : des tirs puissants, précis, dans le coin et sans hésitation. De l'Ajax à Nice, en passant par Anderlecht et l'équipe nationale danoise : Dolberg n'a plus jamais raté un penalty depuis. Sa maîtrise est simplement impressionnante.

Une reconnaissance pour Kortsmit, peut-être ? Le Néerlandais a arrêté à l'époque cinq penalties d'affilée et est même devenu un phénomène aux Pays-Bas. "C'était ma spécialité à l'époque. Arrêter des penalties donne aux gardiens beaucoup de confiance, et cela a certainement joué dans la tête de Dolberg", raconte-t-il.