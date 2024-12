Grand retour de Malines en Coupe d'Europe ? Le capitaine Malinwa compte bien surprendre tout le monde

Le KaVé à l'ambition d'à nouveau viser le top-6 cette à l'issue de la saison régulière. Ce ne sera pas facile, mais au moins l'ambition est là.

Cette saison encore, le FC Malines se battra pour une place dans le top-6 de Jupiler Pro League. La saison dernière, le Cercle avait fait très fort et s'était qualifié pour les Champions Play-offs de manière brillante, avant de décrocher un ticket pour l'Europe.

Ainsi, Rob Schoofs voit les choses en grand et aimerait également voir le club décrocher un billet pour la coupe d'Europe : "Je pense que la meilleure façon pour qu'on se souvienne de vous, en tant que capitaine et équipe, c'est de parvenir à qualifier le club pour une coupe d'Europe, ramener la compétition continentale au stade", a évoqué le capitaine Malinwal à DAZN.

"Jusqu'à présent, nous avons connu des années formidables. Nous avons gagné la coupe et avons connu de belles années. Mais il nous manque un élément exceptionnel. Ce n'est que comme ça que l'on se rappellera de vous à jamais. Et c'est là mon plus grand objectif et je vais tout faire pour y parvenir", conclut le joueur.

Le KaVé occupe une place unique dans l'histoire du football européen. En effet, le club reste, à ce jour, le dernier club belge à avoir remporté une Coupe d'Europe, c'était en 1987-88 après avoir gagné 1-0 en finale contre l'Ajax.