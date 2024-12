"Une défaite scandaleuse" : Wouter Vrancken est très dur envers ses joueurs

Une défaite contre Larne, lanterne rouge de Conference League, cela n'était pas prévu. Wouter Vrancken était désespéré pendant le match et n'a pas épargné son groupe de joueurs par la suite.

La défaite en Irlande du Nord a été lourde à digérer. "Tout a mal tourné, surtout mentalement", a déclaré Vrancken à Het Laatste Nieuws. "Pour tout ce que représente La Gantoise, ce qui a été montré sur le terrain aujourd'hui est inacceptable."

La qualité de jeu est une chose, mais c'est surtout le manque de mentalité qui le dérange le plus. "Je ne parle pas de mauvaises passes, mais de l'intensité que vous mettez. Quand on sait qu'avec une victoire 0-1, nous aurions été parmi les huit premiers, on récolte en fait ce qu'on mérite après un tel match."

Il ne voulait pas pointer du doigt des joueurs individuels, car c'était le collectif qui a failli. "Finalement, après un tel match, c'est tout le monde. Offensivement, on peut dire que les circonstances n'étaient pas idéales."

"Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut montrer la mentalité pour éviter ces contres, ce qui aurait été tout à fait possible. C'était juste trop facile. On aurait pu passer une belle soirée, mais c'est devenu tout le contraire."

Vrancken espère que ses joueurs vont maintenant se regarder dans le miroir. "Cela va-t-il les toucher durement ? J'espère que oui, car nous étions sur la bonne voie. C'est complètement à l'opposé maintenant. Cela doit les toucher profondément."