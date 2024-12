Interview La confiance de retour à Charleroi ? "Pour l'instant, notre niveau est très élevé"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charleroi a retrouvé le sourire en battant Saint-Trond. Rik De Mil ne voulait pas fanfaronner, Daan Heymans était plus enjoué.

Après son penalty manqué à Louvain le weekend, Daan Heymans est apparu soulagé par son but, inscrit en renard des surfaces qu'il était en début de saison. Le bonheur de celui qui a mis le Sporting sur les bons rails était perceptible à l'interview."Je pense que notre niveau est très élevé en ce moment. Nous avons mis la barre haute contre Anvers. Après cette défaite à l'OHL, avec mon erreur sur penalty, c'est bien de repartir de l'avant" déclare-t-il au micro de Sporza.Rik De Mil regrettait tout de même cette fin de match qui a vu le STVV réduire le score pour faire trembler les Zèbres jusqu'au bout : "Avoir deux buts d'avance, c'est dangereux, vous savez, le sentiment change après ce deuxième but. Comme je l'ai dit avant le match, il faut tuer le match. Si nous marquons le troisième, c'est complètement fini".L'entraîneur carolo veut terminer l'année en beauté à Courtrai : "Nous avons fait le boulot à domicile, nous devons maintenant confirmer à l'extérieur. Je suis très content de ces trois points, mais nous devons rester calmes et continuer à travailler".La victoire fait d'autant plus de bien qu'elle permet de mettre Saint-Trond à six points. Charleroi réussira-t-il un six sur six au Stade des Eperons d'Or, face à un autre concurrent direct ?