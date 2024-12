Un match de la peur parti dans tous les sens : le bas de tableau toujours aussi incertain

Premier match pour Yves Vanderhaeghe depuis son retour sur le banc courtraisien. Il est déjà passé par toutes les émotions.

Pour le dernier match de ce samedi, le Beerschot et Courtrai ont partagé l'enjeu. Comme souvent dans ce genre de rencontres, les deux équipes ont eu l'occasion de l'emporter. Le Kiel a eu droit à deux mi-temps complètement différentes.Lors du premier acte, le Beerschot a pris l'initiative mais Courtrai est resté fidèle à la mise en place d'Yves Vanderhaeghe pour rentrer au vestiaire en tenant bon. Il fallait un but pour définitivement lancer la rencontre, il est tombé pour les Courtraisiens cinq minutes après la reprise par l'entremise d'Abdoulaye Sissako.Dos au mur et sans réel droit à l'erreur face à un concurrent direct pour le maintien, le Beerschot a jeté toutes ses armes dans la bataille. Les hommes de Dirk Kuyt ont réussi à complètement renverser la situation autour de l'heure de jeu, avec deux buts signés Antoine Colassin et Thibaud Verlinden.Mais alors que le Kiel faisait de plus en plus de bruit pour porter les siens vers la victoire, Courtrai a trouvé les ressources pour égaliser via son buteur Nacho Ferri dans les dix dernières minutes (2-2). De quoi valoir aux spectateurs présents une fin de match à suspense, les deux équipes touchant encore la barre dans le moneytime.Courtrai sort sans doute un plus satisfait de la rencontre : le KV revient à hauteur de Saint-Trond et laisse son adversaire du soir six points derrière.