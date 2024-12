Avec la même réussite ? Le Cercle de Bruges cible le successeur de Kévin Denkey en Ligue 1

Kévin Denkey laisse un grand vide en pointe de l'attaque au Cercle. Les Groen en Zwart tâcheront de le remplacer cet hiver.

C'est en France que le Cercle avait été dénicher Kévin Denkey. L'attaquant togolais était arrivé gratuitement de Nîmes, où il jouait peu en Ligue 1. 66 buts et 21 assists avec le Cercle plus tard, il a rapporté plus de 15 millions d'euros à la trésorerie brugeoise.

Les dirigeants avaient anticipé son départ depuis un certain temps : le Brésilien Felipe Augusto (payé trois millions aux Corinthians) et le grand espoir allemand Paris Brunner (loué à Monaco) sont arrivés lors des deux derniers mercatos.

Mais ils n'ont pas encore totalement répondu aux attentes : Brunner n'a marqué qu'un but, Augusto plafonne à trois (dont un seul en championnat). Un autre attaquant devrait donc débarquer en janvier, surtout vu la situation de l'équipe, sérieusement enfoncée dans les Playdowns.

Encore un profil assez jeune

Selon les informations du journal L'Equipe, le Cercle s'active sur Steve Ngoura. Il s'agit d'un centre-avant français de 19 ans, actif au Havre. Le natif d'Ivry-sur-Seine a effectué ses débuts en Ligue 1 la saison dernière.

Bien qu'il n'ait pas trouvé le chemin des filets cette saison, L'Equipe le qualifie comme l'une des rares éclaircies dans la grisaille havraise. S'il n'est pas poussé sur le départ, le club, à la recherche de liquidités, pourrait ne pas s'opposer à son transfert.