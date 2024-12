🎥 Malgré un bel assist de Jérémy Doku, Manchester City perd encore des plumes en Premier League !

Malgré un assist de Jérémy Doku, Manchester City a encore été accroché ce jeudi, par Everton. Les Skyblues passeront le Nouvel An avec une série de cinq matchs sans victoire dans les bagages.

Dans la période la plus compliquée de son histoire récente, Manchester City avait une dernière occasion de relever un petit peu la tête avant la fin de l'année civile, ce jeudi contre Everton.

Avec Jérémy Doku dans le onze, mais Kevin De Bruyne sur le banc, les Skyblues ont cependant été une nouvelle fois accrochés face aux Toffees d'un Orel Mangala titulaire, lui aussi.

Pourtant, le Diable Rouge était à la baguette sur l'ouverture du score des hommes de Guardiola. Son service pour Bernardo Silva, au quart d'heure, avait mis City sur les bons rails.

Ce Boxing Day 2024 est lancé avec une passe décisive pour Doku ‚öĹūüáßūüá™#MCIEVE pic.twitter.com/iqdf7oImqH — VOOsport (@VOOsport) December 26, 2024

C'était sans compter sur une nouvelle erreur défensive importante. Sur un centre de Doucouré, Akanji et Rico Lewis passent à côté du ballon et laissent Ndiaye seul, qui ne s'est pas fait prier pour égaliser.

Malgré une seconde période à 70% de possession de balle, plus de 10 tirs et un penalty manqué d'Erling Haaland, Manchester City n'a jamais réussi à inscrire un deuxième but, alors que De Bruyne a remplacé Doku à un quart d'heure du terme. Encore accroché, City est sixième de la Premier League, Everton est quinzième.